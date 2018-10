Haagse Zwem4daagse bedoeld om het zwemmen niet te verleren

De Haagse zwembaden staan tot en met vrijdag in het teken van de Zwem4daagse. Deze sportactiviteit is voor jong en oud en een goede manier om aan de zwemvaardigheid te werken.

Er doen zo’n 200 zwemmers mee, die tien, twintig of veertig baantjes per dag trekken. Deelnemers kunnen kiezen om overdag de baantjes te trekken in één specifiek zwembad: het Hofbad, de Houtzagerij, de Blinkerd, het Zuiderpark of de Waterthor. Bij de estafettevariant kiezen de zwemmers elke avond een ander zwembad uit om de baantjes te trekken.

“Het is heel goed dat zij blijven zwemmen”, zegt Monique Verhoek, zwemlerares van het Hofbad in Ypenburg. “Na het behalen van hun diploma gaan kinderen vaak alleen nog maar vrij zwemmen. Dan vergeten zij hoe het baantjes trekken werkt.” Wie nog mee wilt doen, kan zich alleen nog dinsdag inschrijven.

Luister hier naar het interview met Monique Verhoek op Den Haag FM

Foto: Hofbad