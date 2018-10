Welzijn in de Wijk: Speeddaten met ondernemers in historische tram

Historisch vliegtuig komt naar Madurodam

Het misschien wel meest beroemde en geliefde vliegtuig uit de luchtvaarthistorie komt vandaag naar Madurodam. Het Dakota-vliegtuig (De DC-3) wordt vanuit de haven in Antwerpen per trailer naar Den Haag gereden.

Het vliegtuig is erg bijzonder omdat er naar schatting wereldwijd nog maar vierhonderd in gebruik zijn. De DC-3 is nog niet direct te bezichtigen omdat het eerst gerestaureerd wordt. In de zesde indoorattractie van Madurodam zal het vliegtuig vanaf volgende zomer te zien zijn.