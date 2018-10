Lange rij bij jarige Flying Tiger: alles voor 1 euro te koop

De Deense winkelketen Flying Tiger bestaat precies tien jaar en vierde dat dinsdag met een vette actie. Alle producten in de winkel waren voor één dag te koop voor 1 euro.

Bij het filiaal van de winkel aan de Dagelijkse Groenmarkt stond op enig moment een rij van zo’n 38 meter aan koopjesjagers. De punnikpoppen, cactusbekers, kaketoepennen en zakken kikkererwtenchips vlogen dan ook over de toonbank. Per klant mochten vijf producten worden gekocht, zolang de voorraad strekte. Rond 12.00 uur was de wachttijd ongeveer drie kwartier.

Flying Tiger zit sinds 2008 in Nederland. De eerste vestiging opende in Arnhem, inmiddels zijn er 32 winkels in heel Nederland. Wereldwijd zijn er 955 filialen.

Foto: Marketing Haagse Binnenstad