Meer mensen mogen mee met persoonlijke tour van Tim Akkerman

“Het plan was om een tour te doen voor tien mensen, maar er is zoveel aanvraag dat ik meerdere rondjes door Den Haag ga lopen”, vertelt een opgewekte Akkerman op Den Haag FM. Als tegenprestatie voor iedereen die geld doneert voor zijn nieuwe album biedt Akkerman leuke beloningen aan. Zo ook een rondleiding door Den Haag die dus erg populair is.

De tour gaat langs een aantal plekken die belangrijk zijn geweest voor de voormalige frontman van de rockband Di-rect. “Het wordt een tour met heel veel anekdotes. We starten bij Keymusic aan de Torenstraat waar het voor mij allemaal begon”, zegt Akkerman. “Daar ga ik ook een mini-concertje geven.”

Naast tours door Den Haag kan Akkerman ook beginnen aan zijn nieuwe album. De crowdfundingsactie is namelijk geslaagd. “We kunnen de champagne ontkurken”, zegt Akkerman. “Het wordt een drukke periode, maar het is wel ongelooflijk gaaf.”

Luister hier naar het interview met Tim Akkerman op Den Haag FM