Premier Mark Rutte wil goed gesprek met Schilderswijkers

Minister-president Mark Rutte komt woensdagavond 7 november naar de Bibliotheek Schilderswijk voor een goed gesprek met bewoners uit de wijk. “Er is geen betere plek te bedenken dan midden in de Schilderswijk om samen te komen met de mensen die er wonen en werken”, schrijft de bibliotheek in de aankondiging van het event op Facebook.

De Haagse organisatie ProDemos wil met deze bijzondere bijeenkomst zorgen dat bewoners en de premier hun persoonlijke ervaringen delen. “Als bewoner van de Schilderswijk heb je een unieke kans om in gesprek met Mark Rutte te gaan en jouw vragen aan hem te stellen. Dit wil je dus absoluut niet missen!” Het gesprek met de premier is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van de Schilderswijk. Mensen die daar wonen en mee willen doen, kunnen zich aanmelden via schilderswijk@bibliotheekdenhaag.nl of telefonisch op 070-3535285. Vermeld je volledige naam, adres en telefoonnummer.

Mensen die niet in de Schilderswijk wonen kunnen zich ook aanmelden door een email te sturen naar schilderswijk@bibliotheekdenhaag.nl, met daarin hun volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Het aantal plekken is beperkt, dus de bibliotheek hoort graag waarom jij zeker aanwezig ‘moet’ zijn. “Wat wil je bijdragen aan het gesprek of heb je juist iets dat je hoopt te leren tijdens de avond? Laat het ons weten.” Uiterlijk vrijdag 2 november krijgen mensen te horen of ze erbij kunnen zijn.