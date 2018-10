Haagse Roos Kolkman finalist in VN-jongerenverkiezing

Shell’s Generation Discover Festival weg uit Den Haag

Het Generation Discover Festival van Shell vertrekt uit Den Haag. De afgelopen drie jaar werd het festival gehouden op het Malieveld.

Volgens Anne Schreuder, MVO Manager bij Shell en festivaldirecteur van Generation Discover, gaat het evenement op tournee door de rest van het land. “Door het festival vanaf volgend jaar steeds ergens anders te organiseren, kunnen we nóg meer jongeren de mogelijkheid bieden om zelf te ervaren hoe leuk wetenschap en technologie is.”

In Den Haag werd de afgelopen jaren steeds meer geprotesteerd tegen het festival omdat Shell niet duurzaam genoeg zou zijn. Ook dit jaar waren er weer diverse acties op het Malieveld. Scholen besloten hun kinderen niet meer naar het Malieveld te sturen en de gemeente stopte de subsidie voor het evenement.

“Kroon op campagne”

De actiegroep Fossielvrij Onderwijs is blij met het vertrek uit Den Haag. “Een kroon op onze campagne”, zegt woordvoerder Femke Sleegers. De actiegroep protesteert al jaren tegen de “greenwashing en kindermarketing” van het festival in Den Haag. Sleegers legt de strijdbijl nu nog niet neer. “Waar Shell z’n festival ook opbouwt, ook daar zal protest zijn. Het fossiele tijdperk is voorbij, de greenwashing moet stoppen.”