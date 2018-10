Welzijn in de Wijk: Speeddaten met ondernemers in historische tram

Den Haag FM besteedt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio regelmatig aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Dick van der Schans, coördinator bij de Dromen Denken Doen Award.

“Bewoners dragen problemen in de wijk aan en vervolgens gaan ondernemers op zoek naar een businessplan”, aldus Van der Schans tegen Den Haag FM. “Binnenkort is de finale waarin de drie overgebleven kandidaten de jury moeten overtuigen. Daarnaast is het voor ondernemers een mooie kans om te netwerken.” Een van de mogelijkheden is speeddaten in een historische tram.

De winnaar van de DDD-Award krijgt 10.000 euro om zijn of haar plan uit te voeren. De finale is woensdag 7 november om 19.00 uur in het Haags Openbaar Vervoer Museum.

Luister hier naar het interview met Dick van der Schans op Den Haag FM.