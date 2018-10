‘Boef in de Wijk’ laat bewoners Benoordenhout kennismaken met verdachte situaties

De politieagenten van Bureau Overbosch willen buurtbewoners op een ludieke manier laten kennismaken met verdachte situaties als inbraak en auto diefstal. Door middel van een rollenspel genaamd ‘Boef in de Wijk’ hopen de agenten de burger te betrekken bij inbraakpreventie.

“We leggen uit bij welke situaties je wel 112 mag bellen en wanneer niet”, zegt Caroline Pijper van bureau Overbosch op Den Haag FM. “We spelen verschillende rondes waarbij ook mooie prijzen te winnen zijn.”

Het rollenspel ‘Boef in de Wijk’ is donderdagavond om 19.00 uur in het Maerlant Lyceum aan de Johannes Bildersstraat. Na afloop kunnen bezoekers vragen stellen aan de agenten.

Luister hier naar het interview met Caroline Pijper op Den Haag FM.