Dennis Weening keert niet meer terug als presentator Expeditie Robinson

Hagenaar Dennis Weening stopt met het presenteren van het RTL5-programma Expeditie Robinson. Weening is zijn eigen bedrijf aan het opstarten en kan dat niet combineren met het survivalprogramma, bevestigt RTL in een bericht van RTL Boulevard.

In een interview met Radio 538-dj’s Coen en Sander ontkende Weening maandag nog dat dit zijn laatste seizoen zou zijn als presentator van Expeditie Robinson. Het verhaal doet de ronde dat Art Rooijakkkers hem zou gaan vervangen. Ook dat ontkende Weening. Een dag later brengt RTL het nieuws naar buiten dat Weening het volgende seizoen van het survivalprogramma niet zal presenteren.

Wie de nieuwe presentator gaat worden is nog niet bekend. “RTL is met meerdere presentatoren in gesprek over het nieuwe seizoen, waaronder inderdaad Art Rooijakkers. Hoe we de presentatie precies gaan invullen wordt na dit seizoen besloten”, staat in een verklaring. Het is ook niet bekend of de andere presentator, Nicolette Kluijver, wel blijft.