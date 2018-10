WINACTIE: Gratis naar Tante Joke Karaoke in het Paard op vrijdag 2 november

Kinderopvang 2Samen en Buurtboerderij De Nijkamphoeve gaan samenwerken

Meer in

Kinderopvang 2Samen en Buurtboerderij De Nijkamphoeve hebben een langdurige samenwerking ingeluid met een Boerendag. Kinderen konden onder andere honing proeven bij de imker, gezonde muffins maken en trucs doen met honden. Ook was er een speurtocht in en om de boerderij.

De gemeente Den Haag is een aantal jaren geleden gestopt met de financiering van De Nijkamphoeve en heeft de boerderij overgedragen aan de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve. 2Samen komt vaak bij de voormalige stadsboerderij en zegt belang te hechten aan locatie voor natuur- en milieueducatie van haar kinderen, maar ook van andere kinderen in de stad. De Nijkamphoeve wordt in zijn geheel gerund door vrijwilligers.

2Samen zal de komende vijf jaar voor haar educatieve vrijetijdsprogramma’s gebruikmaken van de faciliteiten van de Buurtboerderij. Ook zal de kinderopvangorganisatie de boerderij ondersteunen met een jaarlijkse sponsorbijdrage.

Foto: Freek van Bemmelen