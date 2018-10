Oud-gitarist Kane timmert stevig aan de weg als artiestenmanager

De Haagse band Kane scoorde van 1998 tot 2014 hit na hit. Wat is er sindsdien met de muzikanten gebeurd? In het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM spraken we woensdag met gitarist Dennis van Leeuwen.

“Zeker twee keer per dag vragen mensen of ik Kane mis. Heel soms mis ik het wel ja.” Of de band ooit nog een keer bij elkaar komt, durft Dennis niet te zeggen. Maar uitsluiten wil hij het ook niet. “Bijna elke maand wordt ik wel gevraagd of er een reünie komt. Ik zeg niet ‘nooit’. Dus wie weet.” Dennis en zijn vrouw Karen hebben twee kinderen. Zoontje Isaak (3) en dochter Sally (5). “Aan de jongste moet ik uitleggen wat Kane was. Hij zag een foto van een concert in Ahoy met heel veel publiek. Kijk dat is papa, zeg ik dan. Daar snapt hij niks van. Op zich is dat al een goede reden om weer een keer te gaan spelen toch?”

Dennis is tegenwoordig vooral actief als manager van verschillende artiesten, waaronder Indian Askin en Nana Adjoa. “Ik ben inmiddels 47 en heb heel wat gezien. Jonge muzikanten willen heel veel, maar weten niet hoe. Nou dat weet ik wel.” Het bedrijf van Van Leeuwen heette eerst The Gunclub. “Dat werkt in Engeland en Amerika niet zo goed. Vooral in Amerika gaan ze daar heel slecht op. Dus nu heet het bedrijf Day Four Management.”

Nana Adjoa

Zangeres Nana Adjoa treedt deze woensdagavond op in de kleine zaal van het Paard. De multigetalenteerde Nederlands-Ghanese artiest gooit momenteel hoge ogen in de USA, vertelt Dennis. “Ik heb haar in 2014 voor het eerst gezien. Ze kan gigantisch gitaar spelen en is nu echt klaar voor het grote werk. In Amerika wordt het al op de radio gedraaid. Ze gaat binnenkort optreden in New York, San Francisco, San Diego en Los Angeles. Het gaat daar harder dan hier.”

Luister hier naar het interview met Dennis van Leeuwen op Den Haag FM.