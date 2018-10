Scheveninger overleden bij bedrijfsongeval in Amsterdam

Partij voor de Dieren: “Onderzoek de verdachte vogelsterfte in Huijgenspark”

Tientallen spreeuwen zijn sinds afgelopen vrijdag dood aangetroffen in het Huijgenspark. Het college moet wat de Partij voor de Dieren (PvdD) betreft aan de slag om de oorzaak van de vogelsterfte uit te vinden en aan te pakken. “Ze lijken een acute dood gestorven te zijn, met de vleugels gespreid”, vertelt Isabel Elena Tirado van de partij op Den Haag FM.

Het viel Tirado vrijdag op toen ze plots een dode spreeuw zag liggen “In de twintig jaar dat ik hier woon heb ik nog nooit een dode spreeuw gezien.” Later in de wandeling met haar hond bleken er door het park meerdere spreeuwen dood in het gras hebben gelegen. “Uiteindelijk zo’n dertig stuks, volgens de dierenambulance.” Woensdag zijn er volgens PvdD zelfs rond de zestig dode vogels gevonden. Door de melding van Tirado zijn er vijf spreeuwen onderzocht en twee daarvan bleken interne bloedingen te hebben gehad.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld om de doodsoorzaak van de spreeuwen in het Huijgenspark te achterhalen. “Het blijft speculatie maar het zou om vergiftiging kunnen gaan. Er wordt geregeld geklaagd over het gekwetter en de poep van de vogels.”

Foto: René Bom

Luister hier naar het interview met Isabel Elena Tirado op Den Haag FM.