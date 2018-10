Scheveninger overleden bij bedrijfsongeval in Amsterdam

Bij een ongeval bij een bedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is vanochtend een man om het leven gekomen. Het zou gaan om Scheveninger Kees Roeleveld.

Het slachtoffer werd bedolven door een zogeheten kantelaar, die door nog onbekende oorzaak omviel, zo zegt een woordvoerder van de Inspectie SZW. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Roeleveld was een bekend gezicht op Scheveningen, zo bouwde hij jaren vrijwillig mee aan de vuurstapel van het traditionele vreugdevuur op het noorderstrand op Scheveningen.