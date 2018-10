Stembus voor Popradar Music Support Award sluit woensdag middernacht

Ter afsluiting van de Haagse Popweek van Popradar Den Haag wordt in het Paard de Music Support Award uitgereikt. De winnaar wordt bepaald door publieksstemmen en krijgt 1000 euro aan Popradar Music Support begeleiding. Den Haag FM sprak vorige week al met met vijf van de tien genomineerden. Deze week was het aan de andere helft: Jack Faded, Niko, The Hazzah, Vrouw.ka en AVA NOVA.

Christiaan Rouwenhorst, de man achter Jack Faded, is onlangs pas serieus aan de slag met muziek. “Deze nominatie is een blijk van waardering.” Nik van den Berg van Niko ziet de support graag naar zijn band gaan. “Dat is altijd nodig. Ik ben tenslotte nog gewoon een ‘struggelende’ man in de muziekwereld.” Pepijn Kops van The Hazzah is blij dat ze zijn opgevallen afgelopen jaar. “We worden nog niet rijk van muziek maken.”

De zangeres Ayisha Thomas van Vrou.ka verloot een huiskamerconcert aan iemand die op haar heeft gestemd. “Dan kunnen we wat terugdoen.” Robin Dirksen van AVA NOVA kiest een persoonlijke aanpak voor het ronselen van stemmen. “Via social media ben ik druk bezig om allemaal persoonlijke berichtjes te sturen of mensen op ons willen stemmen.”

Stemmen kan tot woensdag 24 oktober 23.59 uur via de website van Popradar. De winnaar van de Popradar Music Support Award wordt zaterdag 27 oktober in het Paard bekend gemaakt.