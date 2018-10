Verdachte van betrokkenheid bij dood 80-jarige Hagenaar twee weken langer vast

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 80-jarige Hagenaar blijft in ieder geval nog twee weken langer vastzitten. Dat besluit de rechter-commissaris dinsdag. Het slachtoffer werd zaterdag 20 oktober dood gevonden in zijn huis aan de Gaslaan in de het Energiekwartier.

Diezelfde zaterdag meldde ’s avonds de 28-jarige verdachte zich bij de politie. Wat er precies is gebeurd in de portiekwoning van de man wordt nog onderzocht. De politie laat wel weten uit te gaan van een misdrijf.

De omgekomen man was een bekende in de buurt waar hij woonde. Volgens buren was hij behulpzaam naar iedereen en had hij regelmatig mensen over de vloer.