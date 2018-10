Verhuizing Israëlische ambassade naar Plein 1813 mogelijk van de baan

De kans lijkt groot dat de geplande verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 niet doorgaat. In de AD Haagsche Courant zegt ambassadeur Aviv Shir-On serieus te overwegen de villa aan het plein weer te verkopen en in plaats daarvan de huidige ambassade aan het Buitenhof uit te breiden met een extra verdieping op het pand.

Door omwonenden en natuurorganisaties wordt al maanden fel geprotesteerd tegen de verhuisplannen. Ook de gemeenteraad en zelfs wethouder Boudewijn Revis waren niet blij met de nieuwe locatie. Aviv Shir-On zegt in de krant daardoor verrast te zijn. “Er zijn daar al meer ambassades en de Britse en Deense ambassadeurs wonen er. Wij dachten er in goed gezelschap te zijn, dus we join the club.”

De verbouwing van het Rijksmonument blijkt bovendien veel meer te kosten dan verwacht. De ambassadeur spreekt over “gigantisch veel regels en voorschriften” waarmee rekening moest worden gehouden. “We wisten niet hoe complex het werkelijk was.” Aviv Shir-On hield al rekening met een overschrijding van de kosten met twintig miljoen euro. “Sky rocking. Geld van de belastingbetaler in Israël.”