Aandacht voor Haags groen in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan Haags groen.

Blijft Den Haag nog groen in de toekomst is de centrale vraag in het programma. De afgelopen jaren zijn zo’n 2.000 bomen per jaar gekapt. Hiervoor worden nieuwe bomen terug geplant, maar is het echt noodzakelijk om de bomen te kappen? Wederom staan ruim 2.200 populieren op de lijst om gekapt te worden.

In de studio wordt daarover gesproken met Carla Visser van de Bomenstichting, Hanneke van Veen (expert hitte-eilanden), Elsbeth van Hijlckama Vlieg van het Hoogheemraadschap Delfland en fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Het programma wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur uitgezonden vanuit de studio van RTV Discus aan De Dreef 247. Publiek is welkom.