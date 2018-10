UPDATE: Technische storing Den Haag FM verholpen

De technische storing waar Den Haag FM en Den Haag TV donderdagochtend mee te kampen had, is verholpen.

Omdat de stroom was uitgevallen op de zendmast was Den Haag FM en Den Haag TV donderdag tijdelijk niet te ontvangen. Onze technici hebben alles in het werk gesteld om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Den Haag TV was rond 8.30 weer in de lucht, een half uur later was ook Den Haag FM weer te beluisteren. Mochten er zich nog problemen voordoen laat het ons dat weten via info@denhaagfm.nl of telefonisch via 070-3078899.