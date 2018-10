Haagse Stadspartij tegen verruiming winkeltijden op zondagavond

Het stadsbestuur wil de winkeltijden op zondagavond verruimen tot 23.00 uur. Gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is daar absoluut geen voorstander van. “Met dit voorstel verdwijnt het laatste beetje zondagsrust dat we nog hebben.”

Volgens Bos bevoordeelt de verruiming de grote winkelketens. “Dat gaat ten koste van de kleinere winkeliers. Alleen de grote winkelketens kunnen het zich veroorloven om de extra kosten voor personeel en energie op te brengen.” Ook denkt Bos dat er voor de winkels alleen een verschuiving van omzet zal zijn. “Er is geen enkel onderzoek te vinden waaruit blijkt dat dit nuttig of wenselijk is. Het plan komt uit de koker van de grote winkelbedrijven. Het winkelpersoneel is niets gevraagd.”

Het voorstel wordt op 14 november besproken door de gemeenteraadsleden. De Haagse Stadspartij hoopt dat meer partijen tegen het voorstel zullen zijn. “De zondagavond is voor veel winkeliers en personeel nog het allerlaatste deel van de week dat er tijd is voor het gezin en sociale activiteiten. Ook leidt een langere openstelling tot verdere aantasting van de rust en leefbaarheid in de stad voor omwonenden en is het slecht voor het milieu door het hogere energieverbruik van winkels”, aldus Bos.

Foto: Pixabay.com