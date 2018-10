Laatste voorbereidingen voor Crossing Border Festival in volle gang

Elk jaar komen meer dan 100 schrijvers, artiesten en muzikanten van over de hele wereld samen op het Crossing Border Festival. Dit jaar keert Crossing Border terug naar haar vertrouwde plek in het Theater aan het Spui met een gevarieerd, internationaal programma vol literatuur, ‘spoken word’, muziek en speciale samenwerkingen.

In het verleden is het festival regelmatig van locatie veranderd. Zo begon het ooit in een kraakpand en verhuisde het later onder andere naar het voormalige Congrescentrum, de Koninklijke Schouwburg en het Paard.

De 26e editie van Crossing Border is van maandag tot en met zondag, met zowel overdag als ‘s avonds programmering op meerdere podia in Theater aan het Spui, De Nieuwe Kerk, festivaltent Katrina, Filmhuis Den Haag en de Centrale Bibliotheek. Grote namen en opkomend talent wisselen elkaar af.

Ga voor het volledige programma naar www.crossingborder.nl.