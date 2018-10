Medium schiet te hulp bij Den Haag FM-zoektocht naar vermiste katten

In de rubriek ‘Ik mis ik mis wat jij niet mist’ bellen Den Haag FM presentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner elke woensdag met een eigenaar van vermiste spullen of huisdieren. Afgelopen woensdag spraken zij met Gila die op zoek is naar haar kat Gaudi in de buurt van de Paramaribostraat.

Gaudi is sinds 12 oktober vermist en inmiddels is Gila zo wanhopig dat ze een medium, Amber Jongman, heeft ingeschakeld. Justin en Rogier vroegen zich af wat zo’n medium precies doet en besloten haar te bellen. “Ik heb de gave om via een foto te kunnen communiceren met dieren”, zegt Jongman. “Zo kan ik onder andere vermiste katten terugbrengen naar huis. Vraag me niet hoe ik het doe, maar ik kan het.” Amber zegt tot nu toe ongeveer de helft van de katten waarnaar zij op zoek was terug te hebben gevonden.

Amber vertelt al van jongs af aan met dieren te kunnen communiceren. Nadat haar gave tijdens de puberteit even op een laag pitje kwam te staan besloot ze in 2010 als dierentolk te beginnen. Met de zoektocht naar Gaudi heeft Amber vooralsnog geen succes. “Ik heb al twee dagen niks van hem gehoord. Ik hoop dat hij op eigen benen terug kan komen.”

Luister hier naar het interview met Amber Jongman op Den Haag FM.