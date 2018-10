Landgoed Ockenburgh volop in herfstkleuren: “Neem kinderen mee de natuur in”

Na alle weersextremen van de afgelopen maanden lijkt het echt herfst geworden in Den Haag. De herfstvakantie is dan ook een perfect om met de kinderen een bezoek te brengen aan een van de natuurgebieden in de stad. “Laat ze maar eens zien wat een eikeltje of een beukennootje is”, vertelt Fred Spreen, boswachter van Landgoed Ockenburgh, op Den Haag FM.

Kinderen hebben tijdens een schoolvakantie veel vrije tijd om met hun telefoons of spelcomputers te spelen. “Haal ze gewoon achter al die apparaten vandaan en neem ze mee de natuur in. Weten kinderen nog wel wat een eikeltje of een beukennootje is”, vraagt boswachter Fred zich af. Daarnaast is er nog meer moois te zien deze weken. “De kastanjetijd is voorbij, maar ga een op zoek naar alle paddenstoelen die nu opspringen.”

Fred heeft er begrip voor als ouders gewoon moeten werken tijdens de herfstvakantie. “Gelukkig zie ik ook dagelijks opa’s en oma’s met hun kleinkinderen die de natuur verkennen.” Hij vindt het heel belangrijk voor kinderen om bekend te zijn met hun lokale natuur. “Het is heel makkelijk. Neem een goedkoop gidsje mee en laat de kinderen lekker speurneuzen.”

Luister hier naar het interview met Fred Spreen op Den Haag FM.