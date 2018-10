Roemrucht onderwereldcafé De Asplaag opent opnieuw de deuren

Het beruchte café De Asplaag op het Koningin Emmaplein is sinds donderdag opnieuw geopend. De nieuwe eigenaren kwamen tijdens de verbouwingen zelfs wat aandenkens aan de ruige periode van de kroeg tegen. “Er lag nog een knuppel achter de bar”, vertelt Sander Teeuwisse op Den Haag FM.

De kroeg in het Energiekwartier stond bekend als een plek waar men makkelijk in contact kon komen met de Haagse onderwereld. Het café komt voor in het boek “Haagse Penoze” waarin één van de eerste zogeheten “drive-by liquidaties” van Nederland wordt beschreven. “Zo was het hier in de jaren tachtig. Mijn vader vroeg mij ook of ik wel wist waar ik aan begon.” De Asplaag is compleet verbouw. “We hebben alles met onze eigen handen gemaakt.”

Het café is sinds donderdagmiddag officieel geopend voor bezoek. “Het is een gezellige bruine kroeg in een hip jasje waar iedereen welkom is. Jong of oud, het hoeft niks uit te maken.”

Foto: Google Maps

