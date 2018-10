Uitlaatverbod in Huijgenspark wegens mogelijke spreeuwenvergiftiging

Sinds afgelopen vrijdag zijn geregeld tientallen dode spreeuwen in het Huijgenspark in de Stationsbuurt aangetroffen. De oorzaak van de vogelsterfte is niet duidelijk, maar er wordt rekening gehouden met vergiftiging. De gemeente heeft daarom een uitlaatverbod voor honden afgekondigd in het park.

Isabel Elena Tirado laat al ruim twintig jaar haar hond uit in het park en de dode vogels vielen haar meteen op. “Elk jaar verzamelen duizenden vogels hier voordat ze doortrekken naar een warmer oord, maar ik heb nog nooit een dode vogel gezien.” De gemeente heeft direct de Nationale Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA) ingeschakeld die hierop heeft besloten om de dode vogels te onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen.

Omdat niet uitgesloten kan worden dat de dieren vergiftigd zijn, heeft de gemeente voor het Huijgenspark uit voorzorg een tijdelijk uitlaatverbod voor honden aangekondigd.