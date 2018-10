Verlichting in gemeentelijke panden uit tijdens Nacht van de Nacht

In meerdere panden van de gemeente Den Haag wordt komende zaterdagnacht het licht gedoofd. De gemeente doet mee met de landelijke Nacht van de Nacht die dit jaar voor de veertiende keer wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties.

Tijdens de Nacht van de Nacht worden door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. Het evenement is bedoeld om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen. Maar ook om lichthinder tegen te gaan. Daarnaast is het bedoeld om mensen bewuster te maken van hun gedrag en het verbruik van energie.

“Deze periode zetten we als gemeente grote stappen richting een klimaat neutrale stad”, zegt wethouder Liesbeth van Tongeren van Duurzaamheid en Energietransitie. “Dat doen we op zijn Haags: van onderop, samen met bewoners en ondernemers. De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Tijdens de nacht van de nacht gaat daarom de verlichting van het standbeeld van Haagse Harry en van het standbeeld op het Plein uit. Ook doen de stadsdeelkantoren en het stadhuis (foto) aan het Spui mee.” In stadsdeelkantoren waar ook de politie is gehuisvest, wordt alleen het gemeentelijke deel van het pand donker.