Check hier de route van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november

Nog een paar weken en dan is Sinterklaas weer in Nederland. Ook dit jaar is de intocht van Sinterklaas in Scheveningen. Met heel veel Pieten, de hofhouding, lansiers, veel muziek, bergen strooigoed en mandarijnen arriveert Sinterklaas op zaterdag 17 november met zijn stoomboot in de Scheveningse Haven. Daarna gaat de intocht van de Sint dwars door de straten van Den Haag om te eindigen in het centrum.

Het feest rond de aankomst en ontvangst van Sinterklaas start om 10.30 uur. De wachtende kinderen en ouders worden daar eerst nog getrakteerd op verschillende optredens. Rond 11.15 uur komt de pakjesboot de haven binnen. Zoals elk jaar wordt Sinterklaas officieel ontvangen door burgemeester Pauline Krikke en ambassadeur Arias González van Spanje.

Na de ontvangst in de haven vertrekt Sinterklaas rond 12.30 uur met een lange stoet praalwagens voor een rijtoer door Scheveningen en Den Haag. De tocht eindigt op het Plein. Ook daar is een podiumprogramma met veel muziek. Om 18:00 uur vertrekt Sinterklaas en eindigt het programma.

Sintvoorieder1

Den Haag FM voert in de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november actie voor de stichting Sintvoorieder1. We zenden dan de hele week van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. We zamelen kado’s in voor kinderen die anders geen kado krijgen. Want elk kind verdient een kado op 5 december. Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen en te doneren. Alleen speelgoed wat schoon en compleet is, kan geschonken worden en komt in aanmerking voor de zak van Sinterklaas.

Route rijtour:

12.30 Vertrek uit de haven

12.45 Keizerstraat

13.40 Frederik Hendriklaan

13.45 Aert van der Goesstraat

14.10 Reinkenstraat

14.50 Thomsonlaan en Fahrenheitstraat

15.10 Weimarstraat

15.40 Prins Hendrikstraat

16.00 Piet Heinstraat

16.25 Denneweg

17.00 Grote Marktstraat

17.30 Plein

18.00 Einde

Foto: Richard Mulder