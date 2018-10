Eve (11) genomineerd voor grootste natuurfotowedstrijd van Nederland

De elfjarige Eve de Koning uit Den Haag maakt kans om de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland te winnen. Ze is genomineerd voor de Frans Lanting Photo Award van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Eve dingt mee naar de Kids Award (zes tot en met elf jaar) met haar foto van een uilvlinder in Costa Rica. “Ik vind de vlinder heel mooi”, vertelt ze. “Je ziet de tekening van de vleugels heel goed. Ik was gericht op deze vlinder en zag verder niets.”

Uit meer dan zevenduizend inzendingen zijn dertig natuurfoto’s genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Naast de prestigieuze Frans Lanting Photo Award is er ook een publieksprijs, waarop kan worden gestemd via www.wwf.nl/stem. Alle prijzen worden op zondag 9 december uitgereikt in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

Foto: Eve de Koning