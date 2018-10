Haagse KNVC Tuberculosefonds ontdekt nieuwe diagnosemethode

Het KNCV Tuberculosefonds in Den Haag heeft een methode ontwikkeld om bij jonge kinderen snel en makkelijk een TBC-besmetting vast te stellen. Bij de nieuwe methode wordt ontlasting onderzocht in een klein apparaat dat overal ter wereld kan worden ingezet. Tot nog toe waren de methodes om TBC bij kinderen te onderzoeken niet erg kindvriendelijk.

De makkelijkste manier om de longziekte vast te stellen is door iemand wat slijm te laten ophoesten en dat te onderzoeken. Maar omdat kinderen niet op commando slijm ophoesten wordt bij hen vaak met een slangetje onderzoeksmateriaal uit de maag of neusholte gehaald. Omdat deze methode niet prettig is voor kinderen en hun ouders zijn artsen terughoudend dit te doen. Het onderzoeken van ontlasting kan al sinds een paar jaar, maar alleen in een geavanceerd laboratorium. Die zijn er maar weinig in ontwikkelingslanden, waar tuberculose veel voorkomt.

Petra de Haas van het KNVC Tuberculosefonds heeft nu een methode gevonden waarmee de poep van kinderen onderzocht kan worden in dezelfde apparaten die al werden gebruikt voor het slijmonderzoek. Die staan vaak al wel in kleine laboratoria. De eerste tests zijn in Ethiopië en Indonesië met succes verlopen, volgens De Haas. De ziekte eist dagelijks zo’n 4.000 levens, onder wie 650 kinderen.