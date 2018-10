Haagse rapper Mula B gepakt met vuurwapen

De Rotterdamse politie heeft donderdagavond de 29-jarige Haagse rapper Mula B aangehouden voor vuurwapenbezit.

De politie hield in het gebied rondom de Waalhaven in Rotterdam een preventieve fouilleeractie. De agenten controleerden donderdag dertig auto’s en 52 personen, waaronder de bolide van Mula B. Het pistool van de Haagse rapper lag onder de bestuurdersstoel. In de auto vonden agenten naast het vuurwapen twee messen, een boksbeugel, 4700 euro aan contanten.

Mula B zit in ieder geval tot maandag vast, zo verklaart zijn advocaat vrijdag tegenover radiostation Funx. Ook de 28-jarige bijrijder is aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.

Foto: Twitter, POL_Zeehaven

In de #waalhaven hebben we vannacht 52 personen preventief gefouilleerd en 30 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de controle zijn 2 messen, 1 boksbeugel en 1 vuurwapen aangetroffen. 3 personen zijn aangehouden. Ook is 1 auto en 4700 euro inbeslaggenomen. Meld wapenbezit 08007000 pic.twitter.com/VzCEMdx0I1 — Zeehavenpolitie (@POL_Zeehaven) October 26, 2018