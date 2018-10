Rechter verbiedt demonstratie Identitair Verzet bij As Soennah-moskee

Oud-keeper Hans van Breukelen grote verrassing tijdens 27e editie Puur Gelul

Oud-keeper Hans van Breukelen(foto) is zondag de grote verrassing tijdens de 27e editie van Puur Gelul in het Paard. Tijdens Puur Gelul komen al sinds 2005 twee keer per jaar verschillende dichters, schrijvers, rappers en komieken samen om hun kunsten te vertonen. Een ding staat altijd van tevoren vast: er wordt hard gelachen.

“Ik kwam Van Breukelen een keer tegen op een boekenbeurs, toen heb ik hem uitgenodigd”, zegt organisator Boozy de Kok vrijdagochtend op Den Haag FM. “Twee dagen later kreeg ik een e-mail van hem dat hij de uitdaging aan wilde gaan. Hij krijgt tien minuten spreektijd en volgens mij wordt het lachen met Hans.”

Naast de oud-Oranje-keeper spreken onder anderen Sjaak Bral, Martijn Koning en de winnaar van het Leids Cabaret Festival Farbod Moghaddam. De 27e editie van Puur Gelul begint zondagavond om 20.30 uur in het Paard.

Foto: ING Nederland

Luister hier naar het interview met Boozy de Kok op Den Haag FM.