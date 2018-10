Straatvraag: Spreeuwenmoord, wie is tot zoiets in staat?

Identitair Verzet blaast protest af na demonstratieverbod voor As Soennah-moskee

Meer in

Identitair Verzet heeft de demonstratie die voor zondag gepland stond afgelast. De extreemrechtse beweging wilde demonstreren bij de As Soennah-moskee aan de Fruitweg, maar de rechter stak daar een stokje voor.

“Met pijn in ons hart hebben wij besloten de demonstratie af te zeggen. Vanwege oproepen tot blokkades van extreemlinks en de dreigende taal op sociale media van salafisten verplaatste de burgemeester onze demonstratie van een locatie op zichtbare afstand van de As Soennah-moskee naar een grasveldje naast het Malieveld”, zegt Identitair Verzet in een verklaring op hun website.

Omdat burgemeester Pauline Krikke de Identitair Verzet verplaatste naar de Koekamp, stapte naar de rechter omdat zij voor de deur van de As Soennah-moskee wilden demonstreren.

Foto: Google Maps