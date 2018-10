Leren haken met nieuw boek van pornoactrice Bobbi Eden

Het nieuwe boek van Bobbi Eden ligt vanaf vrijdag in de Haagse boekwinkels. De voormalig porno-actrice gooit het sinds enkele jaren over een compleet andere boeg. Het is al haar tweede boek over haken.

Het boek ‘Haken @ Home’ bestaat uit vijf hoofdstukken, alle vijf in het thema van een andere kamer in het huis. “Ik leg in het boek uit hoe je verschillende kleedjes voor verschillende kamers kan haken”, zegt Priscilla Hendrikse (de echte naam van Bobbi) in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Er gaat ook een hoofdstuk over de tuin, daarin haken we mooie manden voor planten.”

Hoewel Bobbi al tien jaar niet meer in pornofilms speelt, heeft ze wereld van de erotiek nog niet vaarwel gezegd. Ze organiseert tegenwoordig haar eigen erotische beurs ‘Bobbi Eden’s Loverland’. “We hebben er twee edities opzitten en dat is hartstikke spannend.” De derde editie van de beurs is in februari in Den Bosch.

Luister hier naar het interview met Bobbi Eden op Den Haag FM.