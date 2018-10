Rechter verbiedt demonstratie Identitair Verzet bij As Soennah-moskee

Identitair Verzet mag zondag niet demonstreren bij de As Soennah-moskee aan de Fruitweg. De rechter besliste vrijdag dat het besluit van de burgemeester Pauline Krikke om de demonstratie te verplaatsen naar de Koekamp terecht was.

Volgens de rechter heeft de burgemeester voldoende aannemelijk kunnen maken dat er kans is op ongeregeldheden als Identitair Verzet bij de As Soennah-moskee zou demonstreren. Inmiddels zijn er vijf tegendemonstraties aangekondigd voor zondag. Daarom besloot de burgemeester de actie van Identitair Verzet te verplaatsen naar de Koekamp bij het Centraal Station. De andere demonstraties zijn op Plein 1813, Hofplaats en Lange Vijverberg. Ook is er een tegendemonstratie bij de As-Soennah moskee.

Identitair Verzet stapte daarop naar de rechter omdat zij voor de deur van de As Soennah willen demonstreren. De beweging wil dat de moskee de deuren sluit. Door de demonstratie te verplaatsen is de gemeente gezwicht voor de dreiging van acties van tegenstanders, vindt Identitair Verzet en noemt het “sabotage”. De groep heeft al aangegeven dat ze de demonstratie mogelijk afblazen als ze alleen op de Koekamp actie mogen voeren.

Wanordelijkheden

De rechter gaat mee in de argumenten van de gemeente. In het vonnis stelt de rechter dat “voldoende is onderbouwd dat er gevreesd moet worden voor wanordelijkheden”.

Foto: Arnoud van Doorn