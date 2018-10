Romantisch diner bij kaarslicht tijdens Nacht van de Nacht

Bedrijven en particulieren doen zaterdag 27 oktober de lichten uit tijdens de Nacht van de Nacht. Naast de gemeente in Den Haag doet ook restaurant Het Heden aan het Noordeinde mee aan deze veertiende editie. “Het is een goed idee en alleen maar gezellig met alle kaarsjes”, vertelt bedrijfsleider van het restaurant Mabel van den Berg op Den Haag FM.

De mensen reageerden de vorige twee keer dat Het Heden meedeed aan de Nacht van de Nacht heel enthousiast. “Gasten willen dit iedere dag zo hebben.” Dat kan helaas niet volgens Mabel. “We hebben een best groot restaurant en dat zou me zo’n 200 kaarsen per dag kosten. Dat wordt alleen maar prijziger dan gewone stroom.” Rond 17.00 uur gaan de lampen uit in het restaurant, dus ook in de keuken. “De koks moeten maar een beetje op de tast werken en gebruik maken van het licht dat de gaspitten geven.”

Het evenement is bedoeld om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen, maar ook om lichthinder tegen te gaan. Daarnaast is het bedoeld om mensen bewuster te maken van hun gedrag en het verbruik van energie. “Bij mij thuis staat morgen ook niks aan”, aldus Mabel.

Luister hier naar het interview met Mabel van den Berg op Den Haag FM.