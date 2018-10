Schrik je kapot in buurtcentrum Kommunika op Scheveningen

Halloween is pas op woensdag 31 oktober, maar aanstaand weekend staat Den Haag al in het teken van het enge Amerikaanse feest. Op Scheveningen organiseert Celine van der Kamp zaterdag in buurtcentrum Kommunika een spookhuis voor jong en oud. “Vandaag is het nog even oefenen op gillen en mensen bang maken”, vertelt de Celine op Den Haag FM.

Het buurtcentrum aan de Jurriaan Kokstraat is door Celine en andere vrijwilligers omgetoverd tot een spookhuis. “We hebben door het hele pand allemaal muurtjes gemaakt zodat er een soort eng doolhof ontstaat.” In het doolhof komen de kinderen een aantal vrijwilligers tegen die door de ervaren grimeur en SFX-artiest Celine zijn opgemaakt als enge figuren. “Als het te eng is voor de kinderen kunnen ze ‘genade’ schreeuwen en dan komen wij ze heelhuids naar de uitgang begeleiden.”

Van 16.00 uur tot 17.00 uur is het doolhof geopend voor kinderen van vier tot twaalf. Later op de avond gooit Celine er een schepje bovenop en maakt ze het nog enger voor oudere bezoekers. “Dan is iedereen welkom. Van tieners tot de buurvrouw van drieëntachtig.”

Luister hier naar het interview met Celine van der Kamp op Den Haag FM.