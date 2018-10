Schrik je kapot in buurtcentrum Kommunika op Scheveningen

Uitgeprocedeerde Armeense familie krijgt kerkasiel in Den Haag

De uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan krijgt kerkasiel in Den Haag. De ouders en hun drie kinderen werden de afgelopen maand opgevangen in een kerk in Katwijk.

Het Nederlands Dagblad bericht dat het buurt- en kerkhuis Bethel sinds vrijdag een voortdurende kerkdienst houdt ter ondersteuning van de Armeense familie. “We bidden, zingen, zijn stil, houden meditaties, branden kaarsen, lezen uit de Bijbel en gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie”, zegt dominee Derk Stegeman in de krant. “We zullen ook aan andere kinderen denken en hun namen noemen.”

Het gezin Tamrazyan woont negen jaar in Nederland, maar werd afgewezen voor het Kinderpardon. Zo lang de kerkdienst duurt, mag de politie het gezin niet uit het gebouw halen.

Foto: Richard Mulder