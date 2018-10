Zanger Mike Peterson helpt Den Haag FM met inzamelingsactie Sintvoorieder1

Achter de schermen wordt al weken druk gewerkt aan de voorbereidingen van Sintvoorieder1, de grote actie waarmee Den Haag FM in november kado’s gaat inzamelen kinderen uit Haagse gezinnen die het niet zo breed hebben.

Maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 7.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zullen er ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Op donderdag 22 november is het Hollandse Avond. Zanger Mike Peterson is de eerste artiest die zijn medewerking aan de actieweek heeft toegezegd.

De zanger, die in mei nog met De Toppers voor 65.000 man optrad, hoefde niet lang na te denken om mee te doen. “Toen ik hoorde van jullie initiatief heb ik natuurlijk meteen ja gezegd”, vertelt Peterson op Den Haag FM. “Ik heb zelf ook kinderen en ik vind het heel belangrijk dat kinderen gelukkig opgroeien.”

Luister hier naar het interview met Mike Peterson op Den Haag FM.