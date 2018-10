Zeldzame dans in Korzo theater tijdens India dansfestival

Traditiegetrouw staan de laatste twee weken van oktober in het teken van India dansfestival in het Korzo Theater. Dit weekend staan Indian Heritage Night op zaterdag en zondag op het programma. Hierbij is de exclusieve danstheatervorm Kathakali te zien.

Het India dansfestival loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Zo zijn er onder meer concerten, dansvoorstellingen en verschillende workshops.