Omroepbaas Joey Koeijvoets in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is Joey Koeijvoets te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Joey Koeijvoets is eigenaar van de streekomroep Feel Good Radio, actief in Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Verder is Joey ook betrokken bij Zoetermeer FM en Haaglanden TV. Reden genoeg om met Joey na te denken over de toekomst van de lokale media. Uiteraard blikken we ook terug op zijn eigen radioverleden.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda en Kees Rooke.