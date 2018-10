Thom Yorke en Tom Odell in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Thom Yorke en Tom Odell (foto).

Behalve hun naam, hun nationaliteit en hun beroep staat de muziek van Thom Yorke en Tom Odell mijlenver van elkaar verwijderd. Yorke kennen we van Radiohead en heeft nu een ongrijpbare soundtrack gemaakt van de horrorfilm ‘Susperia’ en Odell heeft een nieuw album vol goed in het gehoor liggende popsongs. Toch nog een overeenkomst; je hoort ze alle twee zondagavond in de uitzending.

Meer nieuwe releases zijn er van Willem (voorheen van The Opposites), Razorlight, Ellie Goulding, Causes, Robyn, David Crosby, The Ting Tings, Candi Staton, Ty Segall en The Black Eyes Peas. De TOP 3 is dit keer gewijd aan de Haagse Popweek met nieuw werk van talenten (Noona en Ava Nova) en een gevestigde naam (Son Mieux).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).