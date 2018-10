Aandacht voor VvE’s in geldnood in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan geldnood bij verschillende Haagse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Als gevolg van aangescherpte regels over hoeveel een VvE in kas moet hebben voor het onderhoud en de duurzaamheid van hun appartementencomplexen zijn veel Haagse VvE’s in de problemen gekomen. Volgens de vereniging Vve Belang heeft ruim de helft van de 21.500 VvE’s in Den Haag te weinig geld in kas. De VvE-balie krijgt dagelijks zes tot zeven telefoontjes met vragen hierover. De meest voorkomende vraag is hoe mede-eigenaren gedwongen kunnen worden om mee te betalen. Achterstallig onderhoud, noodreparaties aan daken en fundamenten dragen bij aan een forse verhoging van de bijdrage. Ook de nieuwe eisen voor het duurzaam maken van het complex hebben als gevolg dat een onverwachte verhoging van de bijdrage noodzakelijk is.

In de studio wordt daarover gesproken met Mildred Theunisz van de VvE-balie Den Haag, Kees Oomen van VvE belang en gemeenteraadslid Jan Pronk van de VVD. Het programma wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur uitgezonden vanuit de studio van RTV Discus aan De Dreef 247. Publiek is welkom.