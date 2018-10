Burgemeester Pauline Krikke in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met burgemeester Pauline Krikke. In de anderhalf jaar tijd dat zij nu burgemeester van Den Haag is, heeft ze al flink wat voor haar kiezen gehad. Toch heeft ze nog altijd die grote glimlach als ze door de stad loopt. Omdat ze Straatnieuws belangrijk vindt, is ze sinds kort beschermvrouwe van de krant.

“Het allerleukste aan burgemeester zijn vind ik dat je mensen kunt verbinden”, zegt Krikke in de krant. “Door de aandacht op iets of iemand te richten en ze daardoor een zetje te geven. Ik ga vaak op werkbezoek, dat vind ik heel belangrijk. Bijvoorbeeld naar vrijwilligersinitiatieven en acties van de politie. Ik merk dat als ik ergens ben, dat mensen daar kracht uit putten en ze het gevoel hebben ‘ik doe ertoe’.”

Verder in deze editie van Straatnieuws nieuws over de inzamelingsactie van Den Haag FM voor de Stichting Sintvoorieder1, een artikel over de theatervoorstelling ‘Thuislozen’, een gesprek met tv-maker Beau van Erven Dorens en een portret van straatkrantverkoper Ion Maradin uit Roemenië. Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf komende donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.

Luister hier naar een interview met hoofdredacteur Tanya van der Spek van Straatnieuws op Den Haag FM.