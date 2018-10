CDA: “Zet in de herfst bladkorven neer in heel Den Haag”

De herfst is weer begonnen en de bladeren vallen weer massaal van de bomen. “Dat geeft in de groene stad Den Haag met haar vele lanen, parken en bossen een prachtig en veelkleurig schouwspel”, zegt fractievoorzitter Karsten Klein. “Maar als het eens goed regent kunnen de bladeren in een glibberige massa veranderen.” De partij pleit daarom voor het plaatsen van bladkorven.

“Veel mensen vegen zelf al jaren hun eigen oprit of de stoep schoon”, vervolgt Klein. “Dat afval gaat dan vaak in de groene afvalbak die hierdoor snel vol zit, tevens hebben veel huishoudens in Den Haag niet zelf een groene afvalbak. Het moet makkelijker worden voor mensen hun straat of omgeving te vegen en ergens de bladeren kwijt te kunnen. Het CDA Den Haag pleit daarom voor het plaatsen van bladkorven in de hele stad. Zoals dat al in vele buurtgemeenten van Den Haag gebruikelijk is.”

Volgens het CDA vergroot het bijeenvegen en verzamelen van de bladeren het duurzaamheidsbewustzijn van kinderen en volwassenen en kan het ook bijdragen aan een verminderde inzet van vervuilende straatveegmachines. “Er rijden in Den Haag dagelijks vele tientallen veegwagens rond om de stad schoon te houden. Deze machines zijn allemaal bij elkaar hartstikke vervuilend. Als we deze inzet kunnen terugdringen dan komt dat de levenskwaliteit voor inwoners van Den Haag ten goede. De inzet van bladkorven die het voor mensen mogelijk maakt om haar eigen omgeving schoon te houden in de herfst, kan hieraan bijdragen.”

Foto: Masaki Ikeda (Wikipedia)