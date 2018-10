Dierenambulance redt katje uit ondergrondse afvalcontainer

De brandweer heeft zondagavond een katje gered uit een ondergrondse restafvalcontainer (ORAC). Het diertje zat vast in een ORAC aan de Wognumstraat in de wijk Leyenburg.

De dierenambulance heeft het katje meegenomen. “Het gaat goed, hij is nog springlevend”, zegt een medewerker van Dierenambulance Den Haag. Ze weet niet hoe het beestje in de container terecht is gekomen of hoe lang hij er al zat.

De kat blijft zondagnacht bij de dierenambulance en wordt maandag naar het asiel gebracht.

Foto: Richard Mulder