Haagse herdenking voor omgekomen vluchtelingen

Komende zondag 4 november wordt in Den Haag een herdenking georganiseerd om stil te staan bij de duizenden vluchtelingen die op weg naar Europa zijn overleden.

In 2016 stierven meer dan 5.000 vluchtelingen in of aan de grenzen van Europa. In 2017 waren er meer dan 3.000 doden te betreuren en ook dit jaar zijn al ruim 2.000 mensen overleden op weg naar Europa. “Ik hoop dat vluchtelingen in de toekomst Europa veilig en legaal kunnen bereiken en niet meer hun leven hoeven te riskeren om naar een veilige plek te vluchten”, zegt Dawit Amanuel Goitom, één van de sprekers tijdens de herdenking. Dawit vluchtte zelf in 2014 uit Eritrea.

De herdenking vindt plaats tussen 15.00 en 16.30 naast de Hofvijver. Er zijn verschillende sprekers en muziek. Ook kan je een ‘levende fototentoonstelling’ bezoeken van kunststudente Anna Charalampidi. Voor kinderen organiseert Unicef enkele activiteiten.

Foto: Massimo Sestini Esercito Italiano