“Haagse moskeeën worden steeds vaker bedreigd”

Moskeeën in de regio Haaglanden zijn steeds vaker het mikpunt van dreigingen uit rechtsextremistische hoek. Dat meldt het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). De overheid moet die dreiging ‘absolute prioriteit’ geven, vindt de organisatie. “Moslimhaat moet keihard worden gestraft.”

Volgens de samenwerkende moslimorganisaties waren alleen al de afgelopen week, drie aangesloten moskeeën slachtoffer van bedreiging. “Met hun boodschap van moslimhaat en hun streven om Nederland moslimvrij te maken wordt door neonazistische en fascistische groeperingen als Pegida, Identitair Verzet, Nederlandse Volksunie en Soldiers of Odin een duidelijke grens overschreden”, aldus SIORH. “Dat een dergelijke ontwikkeling zorgen baart is evident, maar nog zorgelijker is het gebrek aan daadkracht door onze overheden.”

Het Samenwerkingsverband dringt bij de overheid aan op maatregelen. “De verantwoordelijke overheden zouden met een duidelijke boodschap moeten komen: moslimhaat wordt keihard gestraft en moslims vormen een wezenlijk onderdeel van dit land.” De moslimorganisaties wijzen op de recente aanslag op een synagoge in Pittsburgh. “Deze afgrijselijke terreuraanslag en daad van virulente haat is de ergste nachtmerrie die een religieuze gemeenschap kan overkomen. We moeten er met z’n allen niet aan denken dat zoiets ook in ons land kan gebeuren.”