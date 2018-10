Haagse Roos voert duurzame campagne in de verkiezing voor VN-jongerenvertegenwoordiger

De 21-jarige Roos Kolkman uit Den Haag is finalist in de verkiezing voor VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. De winnaar wordt bepaald door online publieksstemmen en wordt maandag 5 november tijdens de Nacht van de VN bekend gemaakt. “Niets van liefde voor mijn tegenstander Eefke, maar ik ben wel beter”, vertelt Roos op Den Haag FM.

De campagne van Roos is in volle gang, maar niet met flyers of posters. “Om niet te vervuilen voer ik mijn campagne grotendeels via social media.” Roos heeft een groot deel van haar leven ingericht met duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is de veganist en reist ze zo min mogelijk met het vliegtuig. “Ik heb afgelopen zomer mijn ticket naar Indonesië gecanceld en ben gelift naar Portugal.” Volgens de finalist zijn er genoeg oplossingen voor een beter klimaat, maar ze moeten nog goed toegepast worden.

Stemmen kan hier. De winnaar wordt op 5 november bekend gemaakt in Amsterdam en zal voor twee jaar namens ons land jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling zijn bij de VN.

Luister hier naar het interview met Roos Kolkman op Den Haag FM.