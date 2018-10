Aandacht voor VvE’s in geldnood in Zaterdag Live op Den Haag TV

Oude iepen Sportlaan worden op een unieke manier verplant

Vier beeldbepalende iepen van ongeveer tachtig jaar oud op de Sportlaan, worden verplant naar de groenzone aan de overkant van de weg. De bomen gaan zonder kluit naar hun nieuwe plek. Deze ‘kluitloze’ methode van verplanten is uniek voor Nederland.

De verhuizing is nodig vanwege de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen. Omdat de bomen zo groot zijn, is het lastig om ze te vervoeren. Daarom werd gekozen voor een nieuwe plek in de buurt. Ook omdat de iepen juist voor de Sportlaan beeldbepalend zijn. Daarnaast is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel hetzelfde zijn.

De iepen kunnen niet volgens de traditionele methode, met grondkluit , worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom verplant zonder grond tussen de wortels. Deze methode is al eerder succesvol in het buitenland toegepast, maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland. De Nationale Bomenbank gaat dit nu voor het eerst aan de Sportlaan uitvoeren.