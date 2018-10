Raadslid Arnoud van Doorn voor dertig dagen geblokkeerd op Facebook voor reactie op schietpartij Amerika

Gemeenteraadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid is voor dertig dagen verbannen van Facebook voor zijn reactie op de schietpartij in de Tree of Life Synagoge in Pittsburgh in de Verenigde Staten. Tijdens een dienst in het gebedshuis kwamen zaterdag elf mensen om het leven door de rechtsextremist Robert Bowers.

“De media moeten stoppen het geweld af te schilderen als alleen een daad van antisemitisme. Dit is ook moslimhaat”, deelde Van Doorn op sociale media. Ter illustratie deelde het raadslid een bericht van Bowers, waarin hij stelt: “Open je ogen! Het zijn de vieze joden die de vieze, kwaadaardige moslims het land in brengen. Stop de joden en maak je daarna pas zorgen over de moslims.”

Het gemeenteraadslid wordt vervolgens direct na het delen van het bericht voor dertig dagen geblokkeerd door Facebook. “Je wordt als volksvertegenwoordiger monddood gemaakt. Terwijl je aandacht vraagt voor antisemitisme én moslimhaat, wat allebei ernstig is en allebei bestreden moet worden.” Van Doorn is op Twitter nog altijd actief.

Foto: Gemeente Den Haag

.@facebook has blocked me for 30 days. Why? Because I attended my followers at the #dubblestandard by the media acc to #PittsburghSynagogueShooting “Freedom of speech”? Not for muslims… pic.twitter.com/5zbOMXjqFA — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) October 29, 2018