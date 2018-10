SP nagelt Vestia aan schandpaal voor schimmelproblemen

SP-leden hebben maandag samen met een Vestia-huurder een sticker op het kantoor van de wooncorporatie aan de Loevesteinlaan geplakt. Dit deden ze om de nominatie van Vestia voor de Schimmelschandpaal bekend te maken. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie waarover de meeste klachten binnenkomen over schimmel in de huizen, terwijl daar niet genoeg aan gedaan wordt, aldus de socialisten.

Vestia is één van de tien genomineerden. “Vestia is al meerdere malen op de hoogte gebracht over de schimmelproblemen in Molenwijk en Laak. Mensen worden letterlijk ziek van de problemen in hun woning”, aldus SP-activist Bastiaan Meijer. Bewoners die schimmel in huis hebben, hebben vaker last van astma en allergieën. Kim Anasagasti woont op de Trekweg en klaagt al lange tijd bij de wooncorporatie over de schimmelproblemen. “Dankzij de schimmel word ik steeds ziek. Ik ben nu genoodzaakt een puffer te gebruiken. Mijn dochter van dertien heeft ook een puffer. De schimmel tast onze longen aan.”

Tot zondag 11 november kan er gestemd worden. Op maandag 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaal 2018 bekend gemaakt.

Foto: Lesley Arp